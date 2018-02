"Îl chem pe ministrul Justiției la Guvern!" Dăncilă, PRIMA MĂSURĂ în SCANDALUL momentului (VIDEO)

În plin scandal ce are în prim-plan Direcția Națională Anticorupție (DNA), ministrul Justiției, Tudorel Toader, este plecat în Japonia.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, luni, că îi cere ministrului Toder să se întoarcă de urgență în țară.

„Îi vor cere domnului ministru să se întoarcă cât mai repede în România, având în vedere ultimele informații din spațiul public. Mi se pare normal ca ministrul Justiției să se afle în țară”, a spus Dăncilă, după ședința BPN.

