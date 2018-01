Încă un lider important din PSD sare în apărarea lui Carmen Dan

Războiul din cadrul Guvernului, dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, a tulburat cu siguranță apele în interiorul principalului partid de guvernământ.

Potrivit preşedintelui Comisiei de apărare din Camera Deputaţilor, Dorel Căprar, Comitetul Executiv al PSD ce va avea loc la sfârşitul acestei luni la Iaşi, prin hotărârile care vor fi luate acolo, va clarifica o serie de lucruri în partid.

Citește și: ALERTĂ! DECIZIA Casei Regale după AVIZUL NEGATIV din Guvern: VA PĂRĂSI ... Nimeni NU SE AȘTEPTA la asta... (VIDEO)A făcut turneu de amor oral în Italia, iar acum nu-și mai poate folosi gura!Lider ALDE, despre poziția pe care ar trebui s-o adopte partidul în războiul intern al PSD: “Între Trabant şi Mercedes nu este bine să te bagi”

"Privitor la o eventuală remaniere a Guvernului, dorită de premierul Mihai Tudose, noi am avut o discuţie în Comitetul Executiv al Partidului şi, de asemenea, în cadrul coaliţiei de guvernare. Cum e şi normal, soluţia va fi adoptată la Comitetul Executiv ce va avea loc la Iaşi. Nu ştiu dacă se va vota ceva sau nu, dar ceea ce vă pot spune este aceea că, dacă se va vota, eu voi vota aşa cum am să consider, în folosul partidului", a declarat joi, pentru Agerpres, deputatul social-democrat Dorel Căprar.

În ceea ce priveşte o eventuală demisie a ministrului de Interne, Carmen Dan, deputatul arădean a afirmat că aceasta nu are de ce să demisioneze din funcţie: "Chiar dacă în ultima vreme am colaborat mai puţin cu Carmen Dan, pot spune că, atunci când am făcut-o, am colaborat foarte bine cu domnia sa. Apreciez că este un ministru competent, care şi-a făcut şi îşi face treaba în mod corespunzător. Sigur însă, dacă dânsa va dori să demisioneze, noi nu ne vom putea împotrivi, demisia fiind o decizie unilaterală care aparţine persoanei în cauză".

De asemenea, deputatul PSD a afirmat că nu există divergenţe importante de opinie între Liviu Dragnea şi Mihai Tudose, aşa-zisa confruntare dintre cei doi fiind, în opinia sa, instrumentată din afară.

Citește și: "Liviu Dragnea VA FI ISTORIE în PSD". Cătălin Ivan, previziuni sumbre după scandalul între Tudose şi Carmen Dan Presa din Serbia susține că Ponta a primit cetățenie sârbă. Ce spune fostul premierDeputatul Rădulescu vrea să ”mitralieze” conducerea Guvernului. Cere CEx pentru înlăturarea cuplului Tudose-Ciolacu

"Consider că aceşti doi lideri au înţelepciunea să se înţeleagă şi să ducă mai departe partidul. Pentru că, din punctul meu de vedere, PSD a rămas singurul partid din România care mai ţine cu românii, lucru pe care sunt convins că şi cei doi lideri îl ştiu", a precizat Dorel Căprar.