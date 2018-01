Iohannis, atac dur la PSD-ALDE și un AVERTISMENT: Sper să înceteze această țopăială guvernamentală. Mesajul sutelor de mii de români... (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac extrem de dur la adresa coaliției PSD-ALDE, după ce miniștrii Cabinetului Dăncilă au depus jurământul.

Președintele și-a început discursul exprimându-și speranța că partidele ce formează coaliția majoritară vor înceta această țopăială guvernamentală: ”La doar un an de la alegerile parlamentare, am ajuns la al treilea cabinet, după un dublu eșec cu guvernările anterioare. În mod sigur, nu aceasta e performanța pe care o așteptau românii. Sper că de la al treilea Executiv să înceteze și această țopăială guvernamentală, care a adus anul trecut la degradarea climatului social și la o stare de spirit ce nu poate fi benefică dezvoltării unei societăți”.

Iohannis a remarcat apoi discrepanța dintre ce au promis PSD-ALDE și ce au făcut: ”După alegerile din 2016, nu am avut parte nici de coerență la nivelul politicilor publice, nici de garanția că valorile și preocuparea față de cetățeni stau la baza actului de guvernare. E o discrepanță majoră între promisiunile cu care cele două partide de guvernământ au venit în fața românilor și situația în care ne aflăm: două guverne eșuate și o degringoladă la nivelul tuturor sistemelor. Nu vedem progrese în Educație sau în Sănătate. Marile proiecte din infrastructură impresionează prin absență. În Justiție, schimbările s-au făcut brusc, au ignorat părerea specialiștilor și criticile venite inclusiv de la partenerii externi”.

