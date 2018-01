L-A DEMIS, dar E MÂNDRU DE EL! Dragnea: Îi mulţumesc lui Tudose! Guvernul a depăşit cifrele estimate în condiţii foarte defavorabile (VIDEO)

În discursul susţinut în plenul Parlamentului în care a militat pentru votarea noului guvern condus de Viorica Dăncilă, preşedintele PSD Liviu Dragnea a lăudat programul de guvernare cu care PSD a câştigat alegerile dar a deplâns existenţa unor condiţii ostile care s-ar opune punerii acestuia în aplicare.

"În 2016 guvernarea PSD-ALDE a început aplicarea celui mai ambiţios program de guvernare din ultimii 28 de ani. Adversarii au încercat să ne impiedice, dar nu s-a întâmplat, guvernul a depăşit cifrele estimate în condiţiile foarte defavorabile", a afirmat Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a reamintit apoi prevederile din programul din guvernare pe care şi Viorica Dăncilă le-a menţionat în discursul din plen şi a subliniat importanţa investiţiilor pentru noul guvern.

"Investiţiile reprezintă o prioritate vitală pentru România. Avem un pachet legislativ finalizat gata să îşi producă efectele. Avem condiţii bune pentru a aduce mai mulţi bani în economie. Sunt convins că guvernul Dăncilă se va ocupa de investiţii din prima până în ultima zi de mandat", a afirmat Liviu Dragnea.

După ce a lăudat activitatea primelor două guverne pe care chiar el le-a dat jos, Liviu Dragnea a încheiat discursul din plen prin a îi mulţumi fostului premier Mihai Tudose pentru activitatea din fruntea executivului.

"Ţin să îi mulţumesc lui Tudose pentru actul de guvernare", a conchis Liviu Dragnea.

