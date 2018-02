”L-a FURAT pe angajat!” Olguța Vasilescu, explicații ULUITOARE în scandalul scăderilor de salarii: Îi PLÂNGEȚI prea mult pe... (VIDEO)

Lia Olguța Vasilescu susține că nu ar trebui să se plângă nimeni după aplicarea Legii salarizării și după trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat.

Întrebată despre salariații care se consideră păcăliți, deoarece PSD una a promis în campanie și alta a făcut apoi, Ministrul Muncii a răspuns: ”să vină cu fluturașul să vedem câți sunt păcăliți. Cred că îi plângeți foarte mult pe cei cu salarii mari. Trebuia să echilibrăm bugetul, să ajungem la un raport de 1 la 12. Pentru 3% (dintre angajați) cred că e mare scandal”.

