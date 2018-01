Liviu Dragnea: Am speranţa că Guvernul Dăncilă va sta în funcţie până la sfârşitul mandatului

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că are speranţa că Guvernul condus de Viorica Dăncilă va rezista până în anul 2020, având în vedere sprijinul de care beneficiază atât în Parlament cât şi în coaliţia PSD-ALDE.

“Este o majoritate de peste 60% care dă stabilitatate Guvernului. Acesta are toate condiţiile să pună în practică programul de guvernare, să işi atingă ţintele stabilite, având în vedere că va avea sprijinul Parlamentului. Am convingerea că doamna Dăncilă va gestiona foarte bine relaţia dintre guvern si coaliţia ce îi dă suport, între Guvern şi Parlament chiar între Guvern şi opoziţie. Am speranţa că acest Guvern va sta în funcţie până la sfârşitul mandatului”, a spus Liviu Dragnea.

Citește și: Liviu Dragnea: Eu n-am furat nimic!Cele mai bizare obiecte găsite de doctori în vagine și uretreDragnea, ironic după discursul lui Iohannis: Nu putea să rateze momentul...

De asemenea, el a declarat că Viorica Dăncilă va prezenta în cadrul şedinţelor coaliţiei stadiul implementarii programului de guvernare, precizând că premierul va asigura o relaţie firească atât în interiorul Guvernului cât şi în exteriorul său.

Totodată, preşedintele PSD a respins posibilitatea de a deveni premier în cazul în care legea va fi modificată astfel încât să permită unei persoane condamnate penal să poată face parte din guvern. Întrebat dacă exclude revenirea într-o astfel de funcție, Dreagnea a afirmat categoric.

Despre intenţia modificării legilor justiţiei în cadrul următoarei sesiuni parlamentare, Dragnea a precizat că nu există un plan în cadrul coaliţiei în legătură cu acest aspect.

Citește și: Dragnea a DEZVĂLUIT TOTUL! Motivul BOMBĂ pentru schimbarea GuvernuluiBăsescu: Birchall a reușit să-i facă părul măciucă și lui Rompuy, care era chel ca și mine. Esențial este să tacă (VIDEO)Viorel Cataramă acuză un puci în PNL: Cioloș și încă un personaj-cheie

Referitor la proiectul privind statutul Casei Regale, despre care fostul premier Tudose a vorbit în termeni duri, şeful PSD a subliniat că acesta este în continuare un obiectiv al guvernării. “Nu renunțăm la acel proiect. Trebuie să fie o decizie a guvernului. Doamna Dăncilă nu e atât de dură și vorbește mai plăcut”, a mai spus Liviu Dragnea.