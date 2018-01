Liviu Dragnea, întâlnire privată la Cotroceni cu Klaus Iohannis. Ce au discutat cei doi (VIDEO)

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a dezvăluit într-o declaraţie dată presei la Parlament că a avut o convorbire privată cu preşedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni la finalul ceremoniei de învestire a noului guvern.

"Da. Ce v-am spus dumneavoastră, i-am spus şi preşedintelui. După întâlnirea de la Cotroceni am rămas 10 minute cu preşedintele", a dezvăluit Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD a refuzat să spună acum ce anume a discutat cu şeful statului, afirmând că va dezvălui abia după ce se întoarce preşedintele în ţară. De asemenea, Dragnea a precizat că el nu a făcut şi nu va face niciodată declaraţii care îl pot pune în situaţii neplăcute pe preşedinte în timpul unei vizite în afară ţării şi i-a criticat pe cei care au făcut astfel de declaraţii.

"Niciodată când şeful statului, oricare ar fi acela, e plecat într-o vizită oficială nu am făcut o declaraţie care să îl pună într-o situaţie nefericita acolo, după ce se intoarce putem discuta.

Este incorect ce s-a întamplat în ultima perioada, toată lumea ştia că preşedintele merge la o întâlnire importanta. Toţi au început să zică ce se întâmplă în România, cel avizat să spună e preşedintele", a afirmat Liviu Dragnea.

