Liviu Dragnea, noi critici pentru Mihai Tudose: Efectul a fost DEVASTATOR. Și eu, și partidul NE DELIMITĂM de... (VIDEO)

Președintele PSD Liviu Dragnea a criticat marți declarațiile fostului premier Mihai Tudose cu privire la autonomia Ținutului Secuiesc.

Întrebat care este relația dintre PSD și UDMR, Dragnea a răspuns: ”Relația este bună, eu mi-am exprimat și telefonic, la domnul Hunor, i-am spus care este poziția mea. Acum spun public că și eu, și partidul ne delimităm de acele declarații, nu suntem de acord nici măcar cu o discuție despre eventualitatea introducerii pedepsei cu moartea în România. În ceea ce privește declarația legată de maghiari și steaguri, chiar dacă a vrut să spună altceva, efectul a fost devastator.

Am promovat relații bune, așezate, înțelepte cu minoritățile din România. Este anul centanarului și putem face cu toții eforturi care anul acesta să nu ne divizeze.

Este foarte ușor să dezbini o comunitate, să creezi tensiuni”.

Liviu Dragnea, noi critici pentru Mihai Tudose: Efectul a fost devastator. Și eu, și partidul ne delimităm

