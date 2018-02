Liviu Dragnea s-a DEZLĂNȚUIT: MINCINOȘII din Parlamentul European... (VIDEO)

În Parlamentul European a avut loc zilele acestea o dezbatere privind Legile Justiției din România, în cadrul căreia europarlamentarii populari, liberali şi verzi au criticat schimbările aduse acestor legi, dar și Codurilor Penale. Deși mai rezervați, și socialiştii europeni s-au arătat nemulțumiți.

Criticile venite din partea acestora, însă, nu l-au impresionat pe liderul PSD. Liviu Dragnea a acuzat că dezbaterea nu a fost organizată corect, pentru că mulți dintre participanți au mințit, iar ministrului Justiției, Tudorel Toader, nu a fost lăsat să vorbească.

”Ceea ce au vrut să monteze acești mincinoși în Parlamentul European s-a întors împotriva lor”, a declarat lliderul social-democraților.

