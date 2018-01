Liviu Pleșoianu, atac DUR la adresa ambasadorului SUA în România

Deputatul social-democrat Liviu Pleșoianu l-a atacat extrem de dur pe ambasadorul SUA în România, Hans Klemm.

Deputatul PSD susține că activitatea în țara noastră a ambasadorului SUA reprezintă un "oxymoron", în contextul în care oficialul american s-a afișat alături de Valeriu Zgonea, trimis în judecată de către DNA pentru trafic de influență.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, intitulată "Hans Klemm - Ambasadorul-#OXYMORON", Liviu Pleșoianu scrie: "Cum facem acum, domnu' ambasador? Știrea asta - "Valeriu Zgonea este trimis în judecată de procurorii DNA, într-un dosar de trafic de influență" - e daună totală pentru domnia voastră! Păi nu îl sprijineați pe ilustrul Zgonea atunci când PSD-cel-Rău voia să-l dea jos de la șefia Camerei Deputaților? Adică dumneavoastră, domnu' ambasador, v-ați afișat public cu un #PENAL, ați sprijinit #CORUPȚIA?

Activitatea "excelenței" voastre în România este un #OXYMORON. Cunoașteți termenul, nu? - "Adevăr usturător sub forma asocierii paradoxale a doi termeni contradictorii"... Păi ori e "DNA să vină să vă ia!", ori e "A fost o onoare să îl putem avea pe președintele Zgonea alături de noi!". Hotărâți-vă, domnu' ambasador.

P.S. Și nu uitați care e etimologia cuvântului "oxymoron": "from Greek oxymoron, noun use of neuter of oxymoros (adj.) "pointedly foolish," from oxys "sharp" (see acrid ) + moros "stupid" (see moron)".

