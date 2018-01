Marcel Ciolacu a demisionat și el din funcția deținută în Guvern: Ce mesaj a transmis în miez de noapte

După demisia lui Mihai Tudose de la conducerea guvernului, un alt membru al cabinetului a anunțat că renunță la funcție. Este vorba despre Marcel Ciolacu, care și-a înaintat demisia din funcția de vicepremier.

Ulterior, într-un mesaj publicat pe Facebook, Ciolacu a precizat că se întoarce ”cu fruntea sus” în Parlament și le-a mulțumit lui Mihai Tudose și celorlalți colegi pentru sprijin.

”Mulțumesc premierului Mihai Tudose, întregii echipe guvernamentale și tuturor colegilor mei pentru modul exemplar în care am colaborat în această perioadă. A fost un efort extraordinar pentru a duce la îndeplinire angajamentele din programul de guvernare cu care am câștigat alegerile. Avem o creștere economică record, am crescut salarii și pensii, avem cea mai mică rată a șomajului și am demarat investiții majore în infrastructură. Sunt rezultate bune care oferă viitorului guvern o bază solidă pe care să construiască în continuare astfel încât să aducă prosperitate românilor.

Mă voi întoarce cu fruntea sus în Parlament unde voi continua să mă dedic serviciului public în beneficiul României. Și, în mod special, voi continua să mă lupt pentru toate proiectele care vizează dezvoltarea județului Buzău.

Vă mulțumesc tuturor!”, a scris Ciolacu pe Facebook.

