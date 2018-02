Mihai Fifor, afirmație TRANȘANTĂ despre modernizarea marinei militare

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a anunțat sâmbătă că și-a continuat vizita la structurile marinei militare, mergând la Centrul 39 Scafandri din Constanţa, la Grupul 256 Elicoptere din Tuzla şi apoi la Mangalia, în portul militar, unde a văzut Divizioanele 150 Nave Purtătoare de Rachete şi 50 Corvete.

În acest context, ministrul afirmă, pe pagina sa de Facebook, că s-a convins că interesele de securitate ale României la Marea Neagră sunt apărate de oameni foarte valoroși, cu pasiune și vocație pentru profesia lor.

Citește și: Important EUROPARLAMENTAR, prezent la PROTESTUL din Sibiu (FOTO)Ce se întâmplă cu fătul dacă faci sex în timpul sarcinii EXPLOZIV! Blaga și Videanu, cercetați de DNA, în dosarul Elenei Udrea

Oficialul mai susține că modernizarea marinei militare a României "nu mai poate fi amânată".

El vorbește și despre programul de achiziţie a corvetelor multifuncţionale, precum și despre înzestrarea forțelor navale cu submarine, subliniind că "toate acestea se vor derula pornind de la condiția esențială și nenegociabilă ca aceste produse de înalt nivel tehnologic să fie produse în România, pentru a întoarce în industria națională de apărare importante resurse".

Reproducem integral postarea ministrului Mihai Fifor :

Citește și: Ambasadorul Marii Britanii, mesaj pentru RUȘI de la bordul unui DISTRUGĂTOR: "Marea Neagră va rămâne o mare LIBERĂ"Apariție SURPRINZĂTOARE. Unde și cum au fost surprinși SOȚII IOHANNISVictor Ponta, ATAC FĂRĂ PRECEDENT la adresa DNA. "RĂSPUNDE CINEVA pentru asta?"

"Am continuat astăzi vizita de lucru la structurile marinei noastre militare, la Centrul 39 Scafandri din Constanţa, urmat de Grupul 256 Elicoptere din Tuzla și am încheiat ziua la Mangalia, în portul militar, unde am văzut Divizioanele 150 Nave Purtătoare de Rachete și 50 Corvete.

Dacă ar fi să sintetizez în doar două cuvinte impresiile cu care plec după întâlnirea cu profesioniștii Forțelor Navale Române, acestea ar fi: optimism și determinare.

Optimism, pentru că m-am convins că interesele de securitate ale României la Marea Neagră sunt apărate de oameni foarte valoroși, cu pasiune și vocație pentru profesia lor. Am văzut echipe sudate și eficiente, în care fiecare om își cunoaște rolul și își îndeplinește precis sarcinile.

Iar determinarea o asum în nume propriu, dar și al echipei pe care o conduc la vârful ministerului, în ceea ce privește modernizarea marinei militare a României, care nu mai poate fi amânată.

Anul 2018 va fi unul de referință pentru această categorie de forțe. Suntem pregătiți să lansăm programul de achiziție a corvetelor multifuncționale- program care va asigura, prin offset-ul aferent, și modernizarea celor două fregate tip T-22 și vom pregăti condițiile pentru derularea achizițiilor pentru sistemul de instalații mobile de lansare de rachete antinavă.

Suntem în plin proces de fundamentare a concepției de înzestrare pentru încă un program strategic- dotarea Forțelor Navale cu submarine, concepție pe care o vom prezenta cât mai curând în CSAT, pentru aprobare, iar ulterior Parlamentului României.

Toate acestea se vor derula pornind de la condiția esențială și nenegociabilă ca aceste produse de înalt nivel tehnologic să fie produse în România, pentru a întoarce în industria națională de apărare importante resurse.

Pentru a putea consolida poziția strategică a României la Marea Neagră, avem nevoie de forțe navale performante, iar 2018 va fi începutul împlinirii acestor obiective."