Miniștrii Cabinetului Dăncilă au depus jurământul la Palatul Cotroceni (VIDEO)

Miniștrii Cabinetului condus de Vasilica Viorica Dăncilă au depus jurământul, luni seară, la Palatul Cotroceni. Unii dintre ei sunt la a treia ceremonie de acest fel din ultimele 14 luni.

În ciuda caracterului sobru al ceremoniei, au fost și mici situații care au stârnit amuzamentul. Carmen Dan, care continuă să fie ministru de Interne și în al treilea Guvern PSD-ALDE, s-a bâlbâit în timp ce citea jurământul, ministrul Dezvoltării, Paul Stănescu, a scăpat stiloul cu care trebuia să semneze, iar vicepremierul Viorel Ștefan și-a adus aminte abia la jumătatea citirii jurământului că ar vrea, totuși, să pună mâna pe Biblie.

Și tot când a rostit jurământul, George Ivașcu, noul ministru al Culturii, a spus ”poporului meu” în loc de ”poporului român”.

În evidență a ieșit și Bogdan Trif, noul ministru al Turismului, care pur și simplu a uitat să semneze

Miniștrii Cabinetului Dăncilă au depus jurământul la Palatul Cotroceni

