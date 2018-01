Miniştrii din al treilea guvern PSD-ALDE dau testul în comisiile parlamentare: Cine a primit AVIZ POZITIV şi CINE A TREMURAT la vot (VIDEO)

UPDATE 12:30: Au mai primit aviz pozitiv şi Viorel Ştefan (vicepremier fără portofoliu) şi Valentin Popa (Educaţie). În timpul audierii propunerii de ministru la Educaţie, acesta şi-a explicat şi greşelile gramaticale pe care le-a făcut într-un clip video devenit viral în mediul online. (Detalii AICI)

UPDATE 12:00: Audierile merg bine pentru PSD-ALDE, aleşii din coaliţie reuşind să dea aviz pozitiv peste aviz pozitiv pentru miniştrii care ajung în comisii. Au mai obţinut până la această oră aviz pozitiv şi Mihai Fifor (Apărare) şi Bogdan Trif (Turism).

UPDATE 10:30: Carmen Dan (ministru pentru Afaceri Interne), Ana Birchall (vicepremier pentru parteneriate strategice) şi Ştefan Radu Oprea (ministru delegat pentru Mediul de Afaceri) au primit avizul pozitiv în comisiile parlamentare.

Rând pe rând, cei 27 de miniştri propuşi pentru a face parte din al treilea guvern al PSD-ALDE, cel condus de Viorica Dăncilă, intră în comisiile de specialitate din Parlament pentru a fi audiaţi şi votaţi.

Până la ora 10, au primit deja aviz pozitiv Rovana Plumb (Fonduri Europene), Dănuţ Andruşca (Economie), Victor Negrescu (Afaceri Europene), Anton Anton (Energie) şi Teodor Meleşcanu (Externe).

Cea mai mică diferenţă la votul din comisii a fost la ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, care a primit 14 voturi pentru şi 8 împotrivă.

Audierile au început încă de la 8 dimineaţă şi se vor întinde până la 14 când vor intra în comisii ultimii miniştri. Votul de investitură pentru al treilea guvern PSD-ALDE este programat în plen pentru ora 15.

Miniştrii din al treilea guvern PSD-ALDE dau testul în comisiile parlamentare: Cine a primit aviz pozitiv şi cine a tremurat la vot

