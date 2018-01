Ministrul propus pentru Educație, susținut de șefii coaliției. Tăriceanu: ”Am impresia că nu e profesor de limba română...” (VIDEO)

Ministrul propus pentru Educație e susţinut de şefii coaliţiei chiar şi cu greşeli gramaticale la activ. Întrebat ce părere are despre gafele lui Valenin Popa, Călin Popescu Tăriceanu spune că nu vede nimic rău. Mai mult, din câte ştie el, viitorul ministru nu este profesor de limba română, informează B1 TV. Popa este apărat şi de Liviu Dragnea. Șeful PSD spune că mulţi rectori din ţară îl susţin pe Popa iar asta este cel mai important.

Ministrul propus pentru Educație, susținut de șefii coaliției. Tăriceanu: ”Am impresia că nu e profesor de limba română...”

