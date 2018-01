Ministrul Şimon sare în tabăra lui Dragnea. " Mă voi supune, necondiționat, oricărei noi decizii care va fi luată de către..."

Deși sâmbătă mai mulți membri ai Cabinetului condus de Mihai Tudose i-au luat apărarea premierului și s-au poziționat de partea sa în războiul din partid, există și voci care care, în mod evident, au ales tabăra liderului PSD, Liviu PSD.

Gheorghe Şimon, ministru al Economiei şi deputat PSD Maramureş, afirmă că a fost numit politic în funcţia pe care o ocupă, "motiv pentru care decizia partidului este hotărâtoare" în ceea ce priveşte poziţia sa în cadrul Guvernului, lăsând să se întrevadă că face parte dintre cei care vor debarcarea actualului premier.

Oficialul declară că se va "supune necondiţionat" oricărei decizii care va fi luată de către Comitetul Executiv Național (CEx) al partidului.

"În calitate de parlamentar ales şi în calitate de ministru numit de către colegii mei din PSD, consider că, în primul rând, România are nevoie de stabilitate şi de o bună guvernare, pentru ca măsurile propuse în campania electorală din 2016 să poată fi respectate, în totalitate. Am ajuns deputat PSD Maramureş, la al doilea mandat, prin votul liber exprimat de cetăţenii judeţului pe care îl reprezint, fiind o poziţie care mă onorează şi mă responsabilizează. Am fost numit ministru al Economiei de către colegii mei din PSD, în cadrul unei şedinţe de Comitet Executiv al partidului. Mesajul meu către toţi cei care mi-au acordat încrederea, învestindu-mă cu votul lor, este acela că mă voi supune, necondiţionat, oricărei noi decizii care va fi luată de către CEx al PSD.

Înainte de toate primează interesele României şi ale românilor. România are nevoie de stabilitate, de coerenţă şi de o bună guvernare. Pentru a putea asigura această bună guvernare, este imperios necesar ca liderii centrali ai partidului şi factorii decizionali ai Guvernului să dea dovadă de unitate, de înţelegere şi să ia decizii în consens cu interesul ţării.

Toţi miniştrii Cabinetului Tudose au fost propuşi de către partid, iar eu mă voi supune oricărei decizii de partid care va fi luată în cadrul primului CEx al PSD. Sunt om politic şi am fost numit politic în funcţia de ministru, motiv pentru care decizia partidului este hotărâtoare în ceea ce priveşte poziţia mea de ministru în Guvernul României", afirmă ministrul Șimon, într-un comunicat de presă.