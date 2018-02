N-au canalizare sau drumuri asfaltate, dar primarii lor și-au mărit salariile

Lipsa canalizării şi drumurile neasfaltate sunt cele două mari probleme cu care se confruntă zeci de sate şi comune din ţară, iar edilii lor invocă lipsa banilor. În schimb, banii există când vine vorba despre mărirea lefurilor angajaților din primării...

Ajunși în comuna doljeană Secu, jurnaliștii PRO TV au vrut să discute cu primarul. Au fost refuzați de edil pe motiv că este acasă, la masă, asta deși era în timpul programului.

”Bugetul arată foarte rău, deci ne catalogăm ca o unitate săracă”, a spus, în schimb, Viorel Țârei, viceprimarul comunei Secu.

Deși ”bugetul arată foarte rău”, pentru măriri de salarii în primărie s-au găsit bani:

”Eu am avut 26 de milioane şi am 30 milioane, 700.000 în bani vechi. Al primarului era cu 2 milioane şi ceva mai mare decât mine, cred că are cu 6 mai mult. Problema este că noi nu avem bani nici să plătim aceste salarii”, a mai spus viceprimarul, pentru PRO TV.

Nici localitatea doljeană Găneasa nu are canalizare sau drumuri asfaltate. Există, ce-i drept, o lucrare cu fonduri guvernamentale începută din 2014, dar nu a fost finalizată nici până azi.

Viceprimarul susţine că nu sunt bani, deşi pentru salarii mărite s-au găsit: ”au crescut salariile, normal, au crescut. În jurul lui 40-50%”.

În Mălureni, judeţul Argeş, marile proiecte sunt puse pe lista așteptării, dar salariile în primărie au fost majorate.

”4576. Am 6 superiori care ia 2800. Am 3 principali, care ia 2500. Am asistenţi 2, cu 2200, am şoferi - 3. Referent superior - are 2500, şoferi am 3, ia 1655. Guard, adică femeia de servici, 1613. Secretar - 3653, referent cultura - 1732 şi 2102 - bibliotecar”, a declarat primarul Florin Bucălie, pentru PRO TV.