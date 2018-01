Noua Dreaptă, protest în fața Ambasadei Ungariei din Chișinău. Cum au reacționat diplomații maghiari (FOTO, VIDEO)

Un protest neașteptat, cu lozinci şi muzică românească, a avut loc marți, 23 ianuarie, în fața Ambasadei Ungariei din Chișinău.

Membrii asociaţiei ultranaționaliste Noua Dreaptă şi-au arătat astfel dezaprobarea faţă de acţiunile din 1918 de la Budapesta care au avut scopul de a distruge imaginea Marii Uniri din România.

Reprezentanții Noii Drepte au transmis că îşi vor uni forţele pentru a susţine judeţele Covasna şi Harghita din România, unde, potrivit lor, Uniunea Democrată a Maghiarilor (UDMR) militează pentru separatism, scrie TVR Moldova.

"Noua Dreaptă a protestat astăzi (23 ianuarie, n.r.) la ambasadele Ungariei din București și Chișinău, față de actiunile Budapestei de contracarare a Centenarului Marii Uniri, celebrat în 2018 de românii de pe ambele maluri ale Prutului.

Protestele au vizat atât bugetul de sute de milioane de euro alocat de guvernul de la Budapesta pentru contracararea Centenarului, dar și proiectul legislativ privind Statutul de autonomie al așa-zisului 'ținut secuiesc', susținut de Budapesta și depus la Parlamentul României de deputatul UDMR Kulcsar Terza Jozsef, care in prealabil a efectuat o vizită de 'documentare' în.. Găgăuzia!", se arată într-un comunicat al asociației.

„Reprezentanții ambasadei de la Chișinău nu au răspuns chemării noastre la discuții, însă ne-au privit sfidător de la fereastra ambasadei de unde ne-au provocat și au arătat semne obscene în direcția noastră. Acest comportament inadecvat al reprezentanților Ungariei de la Chișinău este total contrar modului pașnic prin care am protestat”, au susținut cei de la Noua Dreaptă.

