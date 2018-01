Codrin Ștefanescu a fost o vreme coleg de partid cu Corneliu Vadim Tudor. Dar și în PRM actualul secretar general al PSD a fost un personaj incomod, având câteva conflicte destul de serioase.

În stilul său binecunoscut și regretat de mulți, Vadim Tudor istorisește un episod mai puțin onorabil despre Codrin Ștefănescu. De ce a făcut ce a făcut Vadim cu privire la Codrin? Fiindcă ... putea. Audiție plăcută.

„Nu am nevoie de chelioși maneliști”. Ce spunea Tribunul Vadim Tudor despre Codrin Ștefănescu

