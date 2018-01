Dezvăluiri incredibile ale jurnalistului Ovidiu Ohanesian în scandalul momentului. Legat de disputa dintre liderul PSD, Liviu Dragnea, și șeful SPP, Lucian Pahonțu, Ohanesian susține că Serviciul de Protecție și Pază nu prea și-a făcut treaba, ba chiar a lăsat să se scurgă informații.

Acesta a mai spus că Dragnea a aflat că SPP scoate informații din clădirea Guvernului. Mai mult, destinatarul ar fi chiar Direcția Națională Anticorupție.

Citește și: Politologul Radu Golban: România reînființează o GRUPARE NAZISTĂ și deschide calea revizuirii tratatelor de pace de după al Doilea Război Mondial„Încerc să o conving pe iubita mea să facem sex oral, însă refuză categoric”Stănescu susține că un prieten de-ai lui Pahonțu i-a transmis că Dragnea va fi EXECUTAT până în martie

”Informațiile mele, n-o să le pot proba pe toate, sunt foarte importante în ceea ce privește faptul că SPP nu prea și-a făcut datoria în ceea ce privește Guvernul. E un dosar pe rol la Curtea Militară de Apel a domnului colonel Enache Ștefan, care avea dublă subordonare și era însărcinat, la un moment dat, cu asigurarea comunicațiilor... El era la STS de felul lui și asigura comunicațiile și restul din punctul ăsta de vedere la SGG, la Guvern, și cu acești domni miniștri. Se pare că dânsul, sub nasul SPP și cu acordul SPP și totul trecut în registrele SPP, furniza un stick cu informații zilnic cu tot ce se întâmplă în Guvern. Au reușit să afle Ciuvică cu asociația lui. A primit o hârtie de la Guvern, în care scria că se dau stenograme către altă instituție”, a declarat Ovidiu Ohanesian, pentru B1 TV.

Ohanesian: Dragnea a aflat că SPP scoate informații din clădirea Guvernului. Ele ajungeau la DNA

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.