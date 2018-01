"Penalii" se întorc în Guvern: Liviu Dragnea a anunțat ce se va întâmpla cu cabinetul Dăncilă (VIDEO)

Cabinetul noului guvern condus de Viorica Dăncilă va fi anunțat vineri după o ședință a PSD în care se vor vota toate propunerile ce vor fi făcute în partid, a precizat, luni, Liviu Dragnea.

Liderul PSD a precizat că cei așa numiți "penali", pentru probleme pe care le au în justiție, se pot întoarce în Guvernul României. Această mențiune a fost făcută după ce a fost întrebat dacă Rovana Plumb se poate întoarce în executiv după ce a fost înlăturată de Tudose pentru implicarea în dosarul Belina.

"Procedura privind desemnarea membrilor cabinetului, ce au propus colegi a fost susținut cu unanimitate. Vineri ne vedem la 11 să adoptăm prin vot, dar ca procedura fiecare organizație sau grup de organizații sau membru CEx să facă propuneri pentru un membru al cabinetului sau pentru ca un ministru să nu mai fie, centralizate și vineri votate fiecare în parte. Dacă sunt mai multe propuneri se vor analiza cu seriozitate, pentru ca dincolo de propunerea politica, important e ca fiecare membru să fie bine pregătit și să aducă contribuție la programul de guvernare", a afirmat Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea s-a referit și la informațiile apărute pe surse privind modificările din guvern și schimbările de miniștri, precizând ironic că se va inspira din ele.

"Eu am văzut guverne prezentate la televizor, mă uit cu mare atenție și ne vom inspira", a afirmat Dragnea.

