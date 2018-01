Pippidi: Ceea ce s-a spart era doar o bulă de săpun.  Nu era să rezolvăm noi cu corupția ieri și din cauza lui Iohannis nu am rezolvat (VIDEO)

Politologul Alina Mungiu Pippidi a comentat joi seară, în cadrul emisiunii ”Talk B1”, faptul că prședintele Klaus Iohannis a ales să accepte propunerea PSD de premier, în persoana Vioricăi Dăncilă. Pippidi a comparat decizia luată de șeful statului cu spargerea unui balon de săpun.

Pippidi: Ceea ce s-a spart era doar o bulă de săpun. Nu era să rezolvăm noi cu corupția ieri și din cauza lui Iohannis nu am rezolvat

Pippidi: Ceea ce s-a spart era doar o bulă de săpun. Nu era să rezolvăm noi cu corupția ieri și din cauza lui Iohannis nu am rezolvat

Întrebată dacă prin desemnarea drepr premier a Vioricăi Dăncilă, președintele a evitat un dezastru sau nu a vrut să se implice mai mult, Pippidi a răspuns: ”Un coleg de-al meu de la România Curată, Lucian Davidescu, a scris acum câteva săptămâni un text care se numea «Altă întrebare. Blat sau trădare?» în care încerca să sigereze că în foarte scurt timp asta e întrebarea la acre vor trebui să-și răspundă românii din stradă. Eu aș vrea să ofer o alternativă care este un pic mai generoasă.

Eu locuiesc lângă un parc unde văd o grămadă de copii care cumpără de la un om un mic aparat de plastic care are un cerc prin care sufli bule de săpun. Copiii sunt foarte mici și nu sunt experimentați. Când suflă domnul ăla se face o bulă extraordinară, când suflă copiii, bula face «paf» și curge săpunul pe ei. Și te uiți la expresia lor, sunt săriacii absolut distruși, li se pare că au pierdut unversul. Deci aș vrea să le spun tuturor celor care plâng de ieri încoace să nu mai plângă. Ceea ce s-a spart și s-a dezumflat era doar o bulă de săpun”.

”Această bulă de săpun a fost creată în ultimul an și putea să devină chiar o periculoasă bulă de săpun și acum s-a întâmplat ceea ce era normal să se întâmple. S-a dezumflat. Nu e o realitate care a dispărut. Nu era să rezolvăm noi cu corupția ieri și din cauza lui Iohannis nu am rezolvat. Nu era să-l dăm jos pe Dragnea ieri, de altfel nu ne-ar fi servit la nimic să-l dăm jos doar pe Dragnea.



Nebunia asta și fugăreala de șase luni și ridicatul la plasă și «veniți, că îi dăm jos în două zile» a fost o bulă de săpun. Mulți oameni erau precum copiii, iar alți oameni erau cei care scoteau bani de pe urma săpunului”, a explicat Pippidi.