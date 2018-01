Ponta, ATAC DEVASTATATOR la Dragnea: "E cel mai puternic de la CEAUŞESCU încoace"

Fostul premier Victor Ponta a lansat, marți, un atac extrem de dur la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea.

Ponta a afirmat că liderul social-democrat este cel mai puternic om politic de la preşedintele comunist Nicolae Ceauşescu încoace.

"E mare luptător anti-maghiar, dar s-a dus să taie porcul cu cei de la UDMR, să împartă șoriciul. Are o majoritate pe care o ține cu forța. De aceea, îi trebuie mai multe voturi. Să nu îl mai aud cum se luptă el pentru unitatea românilor, că nu e așa. Pentru domnul Dragnea nu există preț ca să rămână în funcție. De fapt, 2018, ca şi 2017, a început cu o bătălie strict pentru putere. OK, Dragnea e cel mai puternic de la Ceauşescu încoace. Ce face cu puterea aia? Asta e problema. (...) Faptul că îi controlează pe cei 40-50 de oameni din CEx (...) cu funcţii, cu diverse avantaje, treaba lor. Nu e asta treaba mea. Treaba mea este că guvernarea, ca şi Parlamentul, sunt ale României şi problema este dacă vor fi eficiente, dacă se dau legi care vă folosesc şi dumneavoastră şi mie şi celor care se uită la noi, dacă Guvernul ia măsuri pentru toată lumea, dacă într-adevăr anul Unirii începe la Iaşi şi se termină la Alba Iulia (...) prin proiecte care să ne unească cu adevărat în următorii ani. Ori eu asta nu văd şi din acest motiv, dacă tot nu e în stare PNL să fac eu opoziţie, fac eu opoziţie", a declarat Victor Ponta, la Realitatea TV.

Fostul premier a mai susținut că în PSD nu s-a mai întâmplat până acum ca toate deciziile să fie luate de un singur om.

"Niciodată în PSD - eu am intrat în PSD în 2001, dar şi înainte - niciodată în cel mai mare partid şi cel mai votat partid din România toate deciziile nu s-au luat de un singur om, fie că-l chema Ion Iliescu, fie că-l chema Năstase, Geoană sau Ponta. E o degradare, este o mare dezamăgire din partea celor care au votat PSD, este o dezamăgire din partea celor care au stat acasă şi acum spun: 'Uite ce majoritate are Dragnea', dar în acelaşi timp este şi o oportunitate pentru oameni care au şi curajul să iasă public, să spună idei, care au şi puterea să se bată pentru ideile lor", a mai declarat Victor Ponta.

El a trimis săgeți și în direcția premierului propus de PSD, Viorica Dăncilă: "Un premier care nu-şi anunţă guvernul el, care nu discută cu partidele din Parlament direct, fără domnul Dragnea lângă, un prim-ministru care nu poate să decidă asupra echipei şi asupra politicilor, nu e prim-ministru. Am fost în guvernul lui Adrian Năstase, am criticat guvernul domnului Tăriceanu, am văzut alte guverne. Aşa funcţionează guvernele în toată Europa, în ţările spre care ne uităm.(...) La un moment dat se întâmplă două lucruri, dacă nu s-au întâmplat de la început, realizezi că ai o anumită responsabilitate nu doar faţă de cel care te-a pus în funcţie, ci faţă de toţi românii şi dacă doamna Dăncilă la un moment dat va realiza acest lucru, va apărea un conflict. Şi al doilea lucru, când îţi dai seama că eşti pus să semnezi lucruri atât de ilegale încât la un moment dat nu o poţi să spui că 'm-a pus Dragnea să semnez'".