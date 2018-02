Ponta, despre conflictul Dragnea-Pahonțu: E semnalul că SPP va fi luat de la Iohannis. Urmează SRI și SIE. Toate ar putea ajunge la Carmen Dan (VIDEO)

Conflictul dintre liderul PSD și șeful SPP are două mize clare: Dragnea vrea să aibă control total asupra miniștrilor, în care n-are absolut deloc încredere, și SPP-ul, aflat tradițional la Președintele României, să ajungă la Ministerul de Interne, la Carmen Dan. Cel puțin așa susține Victor Ponta, care a declarat pentru B1 TV că, la final, Iohannis ar putea rămâne doar cu Palatul Cotroceni..

”Nu mă puteți bănui că-l simpatizez pe Iohannis, dar nu mi-l imaginez cerând note lui Pahonțu. Nu pare genul. Dar îl știu pe Dragnea, care, în secunda în care va avea posibilitatea, și înțeleg că o are de ieri, va chema ofițerii, că n-are încredere în niciun ministru, n-are încredere în nimeni. Și-i va întreba unde se duc miniștrii, cu cine se întâlnesc, ce au vorbit. Ideea de a-i controla total pe toți miniștrii mi se pare foarte serioasă”, a declarat Ponta, pentru B1 TV.

Ponta, despre conflictul Dragnea-Pahonțu: E semnalul că SPP va fi luat de la Iohannis. Urmează SRI și SIE

