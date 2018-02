Ponta: Paranoia lui Dragnea Mincinosul s-a agravat

Victor Ponta îi răspunde lui Liviu Dragnea, după ce șeful PSD a afirmat că fostul premier ar avea “două prietene” la DNA.

Ponta îl acuză, din nou, pe Dragnea că minte și îl avertizează că va contracara aceasta meteahnă a lui cu adevăruri despre el.

“Cand Dragnea Mincinosul a spus zilele trecute ca eu am “doua prietene” la DNA m-am gandit ca paranoia lui s-a agravat (chiar nu am nici doua, nici macar o prietena - si nu am taiat porcul pentru nimeni de acolo)!

Dar cand Dragnea trage o minciuna gogonata o face mereu ca sa ascunda ceva murdar facut chiar de el insusi - tineti minte cand va spunea ca el nu stie ce este Ordananta 13? Sau acum cand zice ca nu mai stie cum e cu salariile taiate si sa o intrebam pe Olguta?

L-am avertizat sa nu mai minta despre mine - de cate ori el spune o minciuna despre mine eu spun un adevar despre el!”, a scris Ponta pe Facebook.

