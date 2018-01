Premierul se pregăteşte de războiul cu Dragnea. Tudose ar urma să aibă înainte de CEx o întâlnire cu susţinătorii săi

Surse politice susţin că premierul Mihai Tudose ar urma să aibă o întâlnire cu membrii PSD care îi susţin în disputa internă cu Liviu Dragnea, scrie mediafax.ro.

Potrivit acestor surse, premierul ar urma să pregătească strategia pentru şedinţa de Comitet Executiv în care se va tranşa soarta sa şi în care se vor discuta cererile lui Tudose privind restructurarea guvernului şi demisia ministrului de Interne, Carmen Dan.

Unul din membrii importanţi din PSD care s-a poziţionat de partea lui Mihai Tudose în conflictul intern este Felix Stroe, ministrul al Transporturilor şi preşedinte al PSD Constanţa.

"E necesar ca din Guvern să facă parte cei mai pregătiţi oameni pe care îi are partidul. Îmi doresc ca de această dată organizaţiile locale să fie mai implicate, pentru că nu e normal să decidă doar o mână de oameni. Partidul suntem noi, toţi cei care am muncit pentru a câştiga încrederea românilor. Premierul are responsabilitatea actului de guvernare dar trebuie să aibă şi decizia”, a afirmat, sâmbătă, Felix Stroe.

În lista susţinătorilor premierului poate fi trecut şi Adrian Ţuţuianu, preşedinte al CJ Dâmboviţa şi fost ministrul al Apărării, poziţia din care a plecat, spun surse, pentru că ar fi îndrăznit să se vadă ca un înlocuitor al lui Dragnea în fruntea PSD.

Sunt îngrijorat cu privire la evoluţiile interne din partid şi cred că ne aflăm într-un moment de răscruce. Performanţele economice înregistrate în anul 2017, creşterile de salarii şi pensii şi alte lucruri bune ale guvernării au fost, în bună parte, anulate de conflictul intern. Consiliile Judeţene, primarii, oamenii din judeţe au nevoie de un guvern care să le sprijine proiectele. #România are nevoie de stabilitate pentru a continua să se dezvolte. Oamenii aşteaptă de la noi rezultate, locuri de muncă mai bine plătite, autostrăzi, şcoli, spitale etc. Nu cred că putem să o luăm mereu de la capăt din 6 în 6 luni. Ar fi sinucidere politică pentru Partidul Social Democrat o nouă schimbare de guvern. O demisie a Primului Ministru sau o nouă moţiune de cenzură împotriva propriului guvern ar duce partidul din nou la mâna preşedintelui Iohannis (pentru desemnarea premierului) şi la un vot în Parlament, ambele situaţii creatoare de incertitudini”, a scris Ţuţuianu, pe Facebook.

Comitetul Executiv al PSD se va reuni luni începând cu ora 16. Acesta a fost convocat la cererea mai multor lideri PSD consideraţi ca parte a taberei Dragnea în râzboiul cu Mihai Tudose. Prin aceştia se numără: Claudiu Manda, Rovana Plumb sau Ionel Arsene.