Primar PSD: Lăsaţi ţara să trăiască, conducători ai PSD-ului! Românii s-au săturat de acest circ ieftin!

Primarul Buzăului, Constantin Toma, este de partea lui Mihai Tudose în conflictul cu Liviu Dragnea.

Supărat și el pe limba română, Toma a postat pe Facebook un mesaj în care a cam ”mâncat” din virgule, dar a avut grijă să fie tranșant:

”Lăsaţi ţara să trăiască conducători ai PSD-ului! Acum în 2018 la 100 de ani de Românie întreagă lăsaţi interesele meschine personale şi vedeţi ce este important pentru ţară! Lăsaţi Guvernul să lucreze, pentru că este pe calea cea bună chiar dacă trebuie să ia măsuri care deranjează pe unii! Românii s-au săturat de acest circ ieftin şi aşteaptă rezultate! Nu există nici un scenariu din străinătate care să ne ţină în permanenţă pe ultimul sau penultimul loc în Uniunea Europeană. Există doar conducători politici români fără viziune şi care nu pun interesul majorităţii românilor deasupra interesului personal. E timpul ca asta să se schimbe! Buzăul are nevoie de o guvernare stabilă şi nu de un spectacol ieftin la Bucureşti!“, a scris primarul Constantin Toma, pe Facebook.

Mesajul său vine în contrast cu cel postat de deputatul PSD Cătălin Rădulescu. Zilele trecute, pe Facebook, acesta a făcut apel la întrunirea de urgență a Comitetului Executiv Național al partidului, pentru a se retrage sprijinul politic pentru Mihai Tudose și Marcel Ciolacu. În mesajul său, Rădulescu a avut grijă să pună cât mai multe virgule, să nu se supere nimeni...

”Bravo , Carmen Dan , șah mat!Ca membru vechi , al partidului meu , PSD , solicit întrunirea de urgentă a CEX -ului , pentru a hotărî , dacă , după ieșirea necontrolata și nestatutară a premierului Tudose , mai susținem echipa Tudose -Ciolacu la guvernare , și dacă după ieșirile repetate in mass- media , contrare pozitiilor partidului , și insubordonarea fata de deciziile partidului , mai pot fi menținuți in funcție , acești doi colegi , care nu au înțeles nici in ultimul ceas , ca nu au ajuns prin niciun concurs in aceste funcții , ci au fost puși acolo de către partid și ca sa realizeze programul partidului . Gravitatea , susținerii Șefului Poliției Romane , care e vinovat de foarte multe lucruri ( care au culminat cu pedofilul polițist , cunoscut de către acest domn Despescu ) ,asumat de colegul Ciolacu , ma determina sa solicit CEX -ului cât și colegilor parlamentari PSD , retragerea sprijinului politic pentru echipa formată din colegii nostrii Tudose -Ciolacu , pentru afectarea imaginii partidului nostru in rândul electoratului PSD , pentru scandalurile repetate in spațiul mediatic , pentru atacurile repetate împotriva unor colegi miniștrii ( Rovana Plumb, Sevill Shaideh , Carmen Dan , Olguța Vasilescu, Gabriela Firea ), pentru insubordonarea fata de deciziile partidului și fata de Președintele partidului , pentru nedemiterea consilierului personal al premierului Tudose , domnul Piperea , care a cerut schimbarea președintelui Dragnea, și pentru neasumarea legilor justiției. Nu am câștigat simpatia a milioane și milioane de cetățeni ai României , ca niște colegi sa ne facă sa pierdem in fiecare zi ,și sa ne afecteze sistematic imaginea”, a scris Rădulescu, pe Facebook.

