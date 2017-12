RĂZBOIUL REFERENDUMURILOR: PSD pentru monarhie, Iohannis pentru legile justiției

Tensiunea politică din ultimele săptămâni atinge cote alarmante. Referendumul pentru instaurarea monarhiei anunțat cu surle și trâmbițe de PSD nu este decât praf în ochii opiniei publice, afirmă Dan Tapalagă pe pagina sa de Facebook.

„Referendumul pentru monarhie scos din palaria lui Badalau e o fenta. Daca Iohannis se va decide intr-un final sa faca totusi referendum pe tema legilor justitiei, PSD va replica nu cu unul, ci cu mai multe referendumuri astfel incat nimeni sa nu mai inteleaga nimic. Nu uitati ca au promis deja referendum pe tema familiei traditionale si inca nu stim ce alte idei le-ar mai putea veni dar sigur vor mai gasi cateva teme numai bune de zapacit complet opinia publica. Maestri in manipulare, artisti in aburit poporul, doctori in furt” precizează Tapalagă.

Totodată, de pe pagina de Facebook a lui Robert Turcescu aflăm că președintele Iohannis intenționează să convoace în primăvara lui 2018 un referendum național cu privire la acceptarea modificărilor propuse de PSD la legile justiției.