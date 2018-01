RĂZBOIUL Tudose-Dragnea, faza pe SERVICII: "Eu nu am tăiat PORCI cu nimeni de pe acolo"

Războiul dintre premierul Mihai Tudose și liderul PSD, Liviu Dragnea, pare de neoprit. Miercuri seară, Tudose a vorbit despre relația sa cu serviciile secrete, trimițând săgeți evidente spre Dragnea.

Premierul a declarat, la Antena 3, că are o relaţie instituţională cu serviciile, afirmând că el nu a "tăiat porci cu nimeni de pe acolo" şi nu a "cărat nici sticle de vin la nimeni de pe acolo".

"Eu m-am cam săturat de tot felul de abţibilduri din astea (n.r. - de securist şi comunist). (...) Eu nu am tăiat porci cu nimeni de pe acolo, nu am cărat nici sticle de vin la nimeni de pe acolo şi dacă am stabilit cu toţii, hai să stabilim odată că SRI, SIE, SPP sunt nocive şi le desfiinţăm, dar hai să ne hotărâm! (...) Nu am fost la cumetrii, nu am fost la revelioane, nu petreceri împreună", a spus Tudose, citat de Agerpres.

Şeful Guvernului a susținut că are o relaţie instituţională cu serviciile: "O dată pe săptămână am obligaţia să interacţionez măcar pe linie de siguranţă naţională, CSAT, sunt o mulţime de probleme, dar atât, instituţional".

Premierul a precizat că prefaţa şi postfaţa lucrării sale de doctorat au fost semnate de George Maior şi generalul Florian Coldea, deoarece cei doi i-au fost profesori la acea dată.

De asemenea, el a respins ideea unei încercări de "teleghidare" într-o anumită direcţie din partea serviciilor secrete: "Sunt destul de greu de teleghidat, acum mă ştiţi de ceva vreme (...), dar nu a încercat nimeni sau, oricum, poate că am fost păcălit, dar eu nu am simţit-o".

Pe de altă parte, el a susţinut că "în momentul în care cineva calcă pe câte un interes al cuiva, încep nişte băieţi să mişune (...) cu informaţii" şi că la momentul în care nu o să mai fie premier, va "face un spectacol mic" cu probe.

Mihai Tudose a făcut aluzie, astfel, la declarațiile fostului premier Victor Ponta, care a susținut recent Liviu Dragnea s-a întâlnit cu Laura Codruţa Kovesi şi Florian Coldea la tenis, la cafea şi, de Crăciun, în 2013, la „pârlitul porcului”.

