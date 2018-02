Reacţia şefei UNJR, după dezvăluirile lui Iorga Moraru. "Doamna procuror să spună public care a fost..."

Scandalul provocat de dezvăluirile lui Vlad Cosma privind modul în care se "fabricau" dosare la DNA Ploieşti ia amploare.

Mai mult, procuroarea Mihaiela Iorga Moraru a acuzat-o pe şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, că aceasta i-a cerut să „iasă” cu un dosar al unui fost ministru ce ar fi urmat să fie numit pentru poziţia de premier. Potrivit procuroarei, dacă acest ministru ar fi ajuns premier, ministru al Justiției urma să fie judecătoarea Gîrbovan, iar „un dezastru” s-ar fi abătut de-asupra DNA (Detalii AICI).

Reacţia şefei Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR), Dana Gîrbovan, nu s-a lăsat aşteptată.

Ea s-a declarat „stupefiată” de dezvăluirile procuroarei Iorga Moraru.

"Am ascultat stupefiată afirmațiile doamnei procuror Mihaela Iorga Moraru, făcute în seara zilei de 11 februarie 2018, în care a afirmat că doamna procuror-șef DNA Laura Codruța Kovesi i-a cerut să 'urgenteze' un dosar cu un ministru, deoarece numele acestuia era vehiculat ca viitor premier.

'Explicația a fost de genul că 'dacă acest domn va ajunge premier, doamna Dana Gîrbovan va fi ministru al Justiției, ceea ce ar însemna un dezastru pentru noi'', a spus doamna Moraru.

Îi solicit public doamnei procuror Iorga Moraru să dezvăluie concret tot ce știe despre acea situație, deoarece este în interesul democrației și al justiției din România să știm cine e acel ministru și când a avut loc discuția.

Sunt și eu curioasă, la fel că toți românii, cred, să aflu cine a fost acel ministru despre care s-a cerut să i se urgenteze dosarul pentru că m-ar propune ministru al justiției.

SINGURA dată când mi s-a propus, tangențial, dacă aș lua în calcul să accept să ocup poziția de ministru al justiției a fost de premierul Sorin Grindeanu, în cadrul unei întâlniri pe care am avut-o cu acesta pe data de 15 februarie 2017, lucru pe care l-am declinat.

Întâlnirea respectivă a fost cerută de premierul Grindeanu, iar agenda discuției a fost strict legată de chestiuni ce țin de justiție, cum ar fi degrevarea instanțelor, temele din Memorandumul privind justiția, precum și restanțele salariale. Nu a existat pe agenda prealabilă a discuției vreo referire la numirea ministrului justiției. În cadrul discuției, referirea la ocuparea funcției de ministru al justiției a fost făcută tangențial, am declinat-o, și am mers mai departe cu temele pe care le-am avut pe agendă.

Am postat pe Facebook acest lucru pe data de 21 februarie 2017, tocmai pentru a nu lăsa loc speculațiilor.

În afară de acea discuție, nimeni altcineva nu a discutat cu mine ocuparea acelei funcții, și cu atât mai mult nu am făcut-o eu.

Este șocant, de aceea, să aflu că procurorilor din cadrul DNA li se dădeau instrucțiuni pentru a urgenta anumite dosare cu scopul de a influența decizii politice ori numiri în funcții publice.

Reiterez, de aceea, solicitarea doamnei procuror Iorga Moraru să spună public care a fost ministrul a cărui dosar procurorul șef DNA a cerut să-i fie urgentat, când a avut loc discuția respectivă și în prezența cărei alte persoane, pentru a putea fi efectuate verificări sub aceste aspecte.

Interesul public în aflarea adevărului este mai important decât obligația de rezervă, deoarece cele afirmate privesc fapte grave care compromit procesul democratic și funcționarea statului român", a scris Dana Gîrbovan luni, pe pagina sa de Facebook.