Rezultatul PACTULUI PSD-UDMR. Parlamentul a votat ca maghiarii să aibă...

Senatorii au adoptat proiectul de lege care prevede înființarea Liceului Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc din Târgu Mureș. Senatul este cameră decizională, așa că legea urmează să ajungă pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.

Proiectul a fost inițiat de UDMR și susținut de coaliția PSD-ALDE. De altfel, pe marginea acestui subiect au avut loc discuții între Liviu Dragnea și premierul Ungariei, Viktor Orban.

Citește și: Acuzații HALUCINANTE între liderii PNL și PSD! "Ați FURAT votul cu PASTILE DE NUROFEN"Un pensionar lasă GRATUIT această vilă în București. Cu o condiție”L-a FURAT pe angajat!” Olguța Vasilescu, explicații ULUITOARE în scandalul scăderilor de salarii: Îi PLÂNGEȚI prea mult pe... (VIDEO)

Legea a trecut cu 71 de voturi ”pentru”, 20 ”împotrivă” și patru abțineri.

”Proiectul legilstativ pe care îl dezbatem acum are la bază prevederi constituționale și ale Legii Educației, dar și a legii privind drepturile minorităților naționale. Județul Mureș este unul în care și alte confesiuni istorice au unități de învățământ. În acest moment, în județul Mureș populația maghiară are o pondere de 9%.

Acest liceu a existat în perioada interbelică în România, până când a fost desființat de către comuniști. În acest moment există Liceul ”Bolyai Farkas”, care asigură nevoile educaționale ale minorității maghiare până la începutul noului an școlar 2018-2019, dar ulterior va trebui să găsim o soluție. Peste 250 de elevi și părinți așteaptă o soluție la această problemă”, a spus Cseke Attila, liderul senatorilor UDMR, citat de stiripesurse.ro.

Marți, Curtea de Apel Târgu Mureș a anulat definitiv decizia de înființare a Liceului Teologic Romano-Catolic. Instanța consideră că nu se poate înființa un liceu prin decizia Inspectoratului Județean Mureș. Din acest motiv, liberalii au anunțat că nu vor susține înființarea acestui liceu

Citește și: Scandalul EXPLODEAZĂ în PNL! Se pregătește DEBARCAREA lui Orban? DETALII de ultim momentSchimbări de ULTIMĂ ORĂ în PSD! Șerban Nicolae ... CUTREMUR PE SCENA POLITICĂ din România! Ce ne mai promite Vasilica Dăncilă: 660 kilometri de autostradă până în 2023

Și PMP anunțase că nu va susține înființarea liceului, pentru că se încalcă o decizie judecătorească și are loc o ingerință în cursul unei anchete penale.

Cei din USR au anunțat că vor vota pentru înființarea unui liceu cu predare în limba maghiară în Târgu Mureș. Senatorul Mihai Goțiu a explicat că estențial este interesul elevilor, care au nevoie de educație.