S-A TERMINAT! Dumitru ILIESCU îl face praf pe DRAGNEA! „Se simte mai bine PROTEJAT de INTERLOPI! Va PIERDE șefia PSD”

Un atac devastator a fost lansat la adresa lui Liviu Dragnea de către fostul şef al SPP, Dumitru Iliescu. Acesta susține că Liviu Dragnea va ajunge în cele din urmă să piardă șefia PSD.

"Partidul are inca multi oameni valorosi, incepand cu Serban Nicolae, continuand cu Adrian Tutuianu, Corina Cretu, Mihai Fifor si nu in ultimul rand Gabriela Vranceanu Firea, de care avem nevoie sa preia, atunci cand se va impune, conducerea partidului. Nu pentru ca imi doresc inlocuirea domnului Dragnea de la conducerea partidului dar acesta este mersul firesc intr-o formatiune politica de o asemenea anvergura, de o asemenea importanta! Ce bine ar fi daca aceste valori autentice ar fi lasate sa isi faca datoria", a scris Dumitru Iliescu pe Facebook.

Citește și: Se anunță vremuri...GRELE la Parlament! Deputații cumpără HÂRTIE IGIENICĂ de ZECI DE MII DE LEIBrigitte Sfăt DIVORȚEAZĂ de Ilie Năstase! Cu ce vrea să rămână după separare”Dragnea putea să-și aleagă colaboratorii din foști pușcăriași, că asta înseamnă experiență, nu? Vâlcov are experiența furturilor și e un mare corupt. Haosul din economie vine de la el”

Atacul fostuilui șef SPP a continuat și a vizat faptul că Liviu Dragnea se simte mult mai bine protejat de interlopi, decât de personalul SPP.

"Sper sa nu se supere din nou domnul Dragnea ca am indraznit sa-mi exprim o opinie, asa cum a facut-o cu cea referitoare la SPP. Daca domnia sa m-a menajat si nu a avut un comentariu rautacios pentru ca sunt un om in varsta, lucru pentru care ii multumesc, eu imi permit sa il supar din cand in cand, avand in vedere faptul ca este un om mai tanar ca mine si cu mai mult sarm la femei... Promit sa nu mai scriu nimic despre SPP. Nu vreau sa il supar din nou! Domnul Dragnea are dreptate! Domnia sa se simte mai bine protejat de interlopi decat de ofiterii SPP! Probabil mediul este mai prielnic...", a conchis Iliescu.