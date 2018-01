Să fie oare adevărat? Mircea Geoană a anunțat cine va fi CANDIDATUL PSD la alegerile PREZIDENȚIALE

Fostul lider social-democrat Mircea Geoană a venit cu o nouă ipoteză privind persoana care va fi desemnată de PSD să candideze la viitoarele alegeri prezidențiale și când se va face anunțul oficial în această privință.

El consideră că actualul președinte al PSD, Liviu Dragnea, va avea susținerea partidului dacă va lua decizia de a candida la prezidențiale, în ciuda problemelor penale și a faptului că este contestat în stradă.

Citește și: Tudorel Toader, replică USTURĂTOARE pentru premierul danez. Ce îi transmite ministrul JustițieiCum îți dai seama că o femeie NU A MAI FACUT SEX de mult timp. Iată semnele clareTraian Băsescu, atac dur la Cătălin Rădulescu: Deputatul mitralieră e un dobitoc (VIDEO)

Mircea Geoană mai afirmă că PSD nu se grăbește să-și anunțe prezidențiabilul, deoarece o astfel de mișcare nu ar face decât să crească tensiunea în partid.

,,Ai nevoie ca întreg partidul să tragă pentru candidatul sau candidata pe care partidul o alege. Cred că anunțul se va face undeva la începutul anului viitor, sfârșitul acestui an, poate într-un Consiliu Național sau într-un Congres.(...) Domnul Dragnea, dacă își propune să candideze, poate obține, în condițiile de astăzi, susținerea și votul unui Congres PSD. Cred că poate să devină candidatul PSD dacă își propune. Este și obligația domniei sale să judece. Ce șanse are, ce susținere are, cum a ieșit sau nu din aceste episoade puțin mai complicate. În clipa de față are suficientă experiență politică și a jucat. Are meciuri în picioare”, a spus Mircea Geoană marți, la interviurile Libertatea Live.

Fostul lider PSD mai spune că ar fi nefiresc ca un lider de partid important să nu fie interesat de cea mai înaltă funcție în stat.

Citește și: Mihai Tudose, prima postare pe Facebook de când nu mai este prim-ministru. "Sper ca în acest an să..."Traian Băsescu: Nu poţi face referendum pe legile justiţiei sau pe codurile penale (VIDEO)Noua Dreaptă, protest în fața Ambasadei Ungariei din Chișinău. Cum au reacționat diplomații maghiari (FOTO, VIDEO)

"Cred că simte că deocamdată nu sunt reunite condițiile pentru candidatura sa eventuală sau a altcuiva, astfel încât acel altcineva să nu devină un centru rival politic în partid. Este un joc mai bizantin, dar să știți că politica este bizantină prin construcție", a adăugat Geoană.

Fostul președinte PSD subliniază însă că lucrurile nu sunt deloc clare în PSD, dar atrage atenția că și la dreapta eșicherului politic este posibil să existe surprize.

,,Nu sunt convins deloc că nu va exista un contracandidat pe dreapta, la domnul Iohannis”, a arătat Mircea Geoană.

El a fost candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2009, atunci când a fost învins, în turul al doilea, de Traian Băsescu.