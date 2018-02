Șeful PSD pregătește EXECUȚII PUBLICE în PSD! Cine se află pe LISTA NEAGRĂ a lui DADDY! Codrin Ștefănescu, Ecaterina Andronescu, dar și ... (VIDEO)

Liviu Dragnea nu uită și nu iartă! Președintele PSD se pregătește să-i lase fără funcții în partid pe social-democrații care au îndrăznit să-i țină partea lui Mihai Tudose. Pe lista neagră apar Niculae Bădălău, Codrin Ștefănescu, Ecaterina Andronescu, Marian Oprișan și nu numai.

La următorul Comitet Executiv Național al PSD, Bădălău ar urma să-și piardă funcția de președinte executiv al partidului. De altfel, spătămâna trecută, el a pierdut funcția de vicepreședinte al Senatului, în favoarea lui Adrian Țuțuianu.

Dragnea pregătește EXECUȚII PUBLICE în PSD! Daddy se descotorosește de oamenii lui Tudose

