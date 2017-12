Și Ambasada Germaniei îi dă replica lui Florin Iordache: 'Nu am primit nimic'

Ambasada Germaniei transmite, la solicitarea Agerpres că "nu a primit din partea Ministerului Afacerilor Externe nicio traducere a legilor adoptate de Parlamentul României".

Totodată, reprezentanţa diplomatică precizează că printre angajaţii misiunii există diplomaţi care au realizat o traducere, dar şi o analiză a textelor ce privesc propunerile de modificări ale legilor justiţiei.

"În decursul ultimelor luni, ambasada a urmărit, îndeaproape şi cu atenţie, discuţiile privind reforma justiţiei. Până în prezent, ambasada nu a primit din partea Ministerului român al Afacerilor Externe nicio traducere a legilor adoptate de Parlamentul României. În cadrul ambasadei lucrează, însă, numeroşi diplomaţi cu cunoştinţe de limba română, care au fost în măsură să efectueze o traducere, respectiv o analiză a textelor", se arată în mesaj.



Precizarea vine în contextul în care preşedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile justiţiei, Florin Iordache, a transmis joi ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate Legile 303/2004, 304/2004 şi 317/2004 pentru a fi prezentate ambasadorilor.

"Pe site-ul comisiei am făcut o scurtă prezentare cu modificările la cele trei legi şi tot pe site-ul comisiei a fost acea comunicare şi legile în sine traduse în limba engleză. Datorită faptului că din partea anumitor ambasade s-a primit un punct de vedere care viza că a fost amputată independenţa Justiţiei, că a fost diminuată lupta împotriva corupţiei, am considerat necesar pentru o corectă informare a tuturor partenerilor externi şi a tuturor celor care sunt interesaţi de reforma privind cele trei legi să consulte şi să vadă modificările şi am făcut şi o scurtă prezentare a acestor modificări, ţinând cont de deciziile Curţii Constituţionale, de deciziile Comisiei de la Veneţia, de solicitările asociaţiilor profesionale. Această scurtă prezentare, cât şi legile în sine se găsesc pe site-ul comisiei şi le-am tradus în ideea că Ministerul Afacerilor Externe este cel care este în contact fie cu ambasadele (străine din Bucureşti - n.r.), fie cu ambasadele noastre din exterior", a declarat Iordache.

Amintim că și Ambasada Franţei în România a dat joi un comunicat în care precizează că „urmăreşte cu atenţie ansamblul evoluţiilor legate de reforma Justiţiei, inclusiv discuţiile din cadrul societăţii româneşti şi dispune de propriile servicii de traducere în acest scop”

