Stănescu susține că un prieten de-ai lui Pahonțu i-a transmis că Dragnea va fi EXECUTAT până în martie

Paul Stănescu, vicepremier și ministru al Dezvoltării, a declarat că Lucian Pahonțu, șeful SPP, i-a transmis printr-un prieten că liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi ”executat” și că el, Stănescu, ar putea prelua ”și partidul chiar”.

"A venit un prieten la mine din partea unui inalt functionar al statului roman, am inteles ca Pahontu il cheama, si mi-a spus urmatorul lucru: sa-mi transmita la doua saptamani dupa ce am fost numit vicepremier, ministru al Dezvoltarii ca e foarte bine sa colaborez, pentru ca o sa am protectie, pentru ca Liviu Dragnea va fi executat pana in martie cel tarziu si ca eventual eu as putea sa preiau si partidul chiar", a susținut Stănescu, la Parlament, citat de HotNews.

Citește și: Politologul Radu Golban: România reînființează o GRUPARE NAZISTĂ și deschide calea revizuirii tratatelor de pace de după al Doilea Război Mondial„Încerc să o conving pe iubita mea să facem sex oral, însă refuză categoric”Ohanesian: Dragnea a aflat că SPP scoate informații din clădirea Guvernului. Ele ajungeau la DNA (VIDEO)

Întrebat ce înseamnă să colaboreze, vicepremierul a răspuns: "Nu stiu. Am spus urmatorul lucru: te rog sa-i spui ca a gresit adresa total. Nu stiu cine e Pahontu, nu l-am vazut in viata mea. Niciodata nu m-am gandit sa preiau partidul si nici nu ma gandesc”.

Întrebat ce înseamnă executat, el a răspuns: ”ce înțelege toată lumea”. Același răspuns l-a dat vicepremierul și la întrebarea dacă e vorba de o amenințare la integritatea fizică.

Stănescu a mai spus că nu crede că Serviciul de Protecție și Pază are vreo vină: ”Nu cred ca SPP e de vina, cred ca oamenii sunt de vina si e impardonabil sa se spuna asa ceva. Eram vicepremier, asta inseamna un atentat grav la democratie".

Citește și: Ioan Rus revine! Omul său, numit secretar de stat la Educație după un scandal cu dansatoare dezbrăcate (FOTO)Nistorescu: Iohannis și FDGR se socot îndreptățiți să fie succesorii bunurilor confiscate de la o organizație fascistă interzisăAtac INCENDIAR: “Ludovice, Ludovice nu te lași de vechile metehne care te-au consacrat”

Declarațiile lui Paul Stănescu vin după ce, luni, Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahonțu că se amestecă în treburile politice: ”Este un coleg de-al nostru - de mine s-a ascuns - Paul Stănescu. Probabil că de aia are şi probleme acum sau poate că este o simplă coincidenţă. El a spus în mai multe întâlniri publice în ţară, la întâlniri ale CExN, că un bun prieten de-al lui a fost trimis de domnul Pahonţu, care a spus că nu vorbeşte în numele dumnealui - eu cred că vorbea doar în numele dumnealui - şi a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat şi că dumnealui să stea deoparte că o să fie protejat şi chiar o să ajungă preşedintele partidului".

Ulterior, miniștrii Cabinetului Dăncilă, în frunte cu prim-ministrul, au anunțat că renunță la protecția SPP. Premierul a insistat că respectă foarte mult acest Serviciu, dar asta este decizia sa. Nu a prezentat niciun argument pentru care ea și miniștrii au luat această hotărâre și nici nu a explicat de ce au făcut acest lucru fix după ce șeful lor de partid l-a acuzat pe șeful SPP.