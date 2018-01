Tăriceanu, anunț de ULTIMĂ ORĂ despre NEGOCIERILE cu Dragnea privind alcătuirea Guvernului. Ce se întâmplă cu miniștrii ALDE

Discuțiile despre miniștrii care vor face parte din Cabinetul condus de Viorica Dăncilă au intrat în linie dreaptă.

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a făcut un anunț important despre negocierile cu liderul PSD, Liviu Dragnea, în ceea ce privește componența noului Guvern.

Tăriceanu a afirmat că la întâlnirea de joi cu Dragnea nu s-a negociat numărul de portofolii care vor reveni ALDE în Cabinetul Dăncilă și a precizat că nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor miniştri din partea PSD.

"Ne-am întâlnit să punem la punct câteva detalii legate de ședința Birourilor Permanente Reunite de mâine (vineri, n.r.) și de ședința de luni în care va fi votul de învestitură pentru prim-ministrul desemnat. Nu am negociat nimic, discuțiile despre aceste subiecte au decurs într-o manieră colegială și toate speculațiile care s-au făcut nu au avut niciun fel de fundament. Îmi pare rău că nu am lucruri senzaționale de spus care să facă deliciul presei și al publicului. Relaţia dintre PSD şi ALDE a funcţionat foarte bine, nu am avut niciun fel de discuţii câtuşi de puţin contondente pe aceste subiecte. De la început am convenit că nu vom face o restructurare a Guvernului. Acest lucru pot să vi-l confirm, dar este un bun prilej pentru a evalua activitatea unora dintre miniştri şi, în câteva cazuri, puţine, vor exista nume noi", a declarat liderul ALDE, la Antena 3.

Întrebat dacă ALDE îşi păstrează aceleaşi portofolii şi aceiaşi miniştri, Tăriceanu a confirmat.

El a vorbit și despre discuțiile purtate cu premierul desemnat, Viorica Dăncilă.

"Să știți că m-am întâlnit cu doamna prim-ministru desemnat în aceste zile pentru a discuta aspecte ce țin de programul de guvernare, program de guvernare care vreau să subliniez nu va suferi modificări cantitative, nici de profunzime. Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le scoatem din program pe care ni le-am asumat și le-am îndeplinit", a mai afirmat Tăriceanu.