Tăriceanu aruncă bomba: UDMR, chemat la guvernare (VIDEO)

În pline discuții în PSD privind componența noului guvern pe care îl va conduce Viorica Dăncilă, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, iese public cu un mesaj complet neașteptat. Mai exact, acesta s-a declarat în favoare cooptării UDMR la guvernare.

"Consider că ar fi oportună cooptarea UDMR. Cei de la UDMR au spus că nu e oportun. Vor face discuţii cu premierul desemnat şi premierul desemnat ne va anunţa dacă ei susţin Guvernul. Atunci vom fi informaţi şi noi. Protocolul de colaborare parlamentară rămâne în picioare. Dacă vor face o discuţie cu premierul desemnat, putem trece la pasul următor", a anunţat Tăriceanu.

Acest anunț a venit în mod neașteptat având în vedere că UDMR nu și-a manifestat dorința de a prelua portofolii în noul cabinet, iar anul acesta, anul Centenarului, a fost unul extrem de tensionat în relația cu minoritatea maghiară, mai ales în contextul cererii celor trei formațiuni etnic maghiare, printre care și UDMR, de autonomie a Ținutului Secuiesc.

În ceea ce privește, evaluarea secretarilor de stat, Tăriceanu a declarat că nu este îngrijorat privind câți secretari de stat va mai avea ALDE după această analiză, ci de calitatea lor.

"Nu mă preocupă secretarii de stat şi numărul lor, dar mă preocupă performanţa. Fiecare ministru pe care îl avem în Guvern va veni cu o evaluare în partid", a mai spus Tăriceanu.

