Tăriceanu, atac dur la Tudose- SRI: "Academia Securității... mulți sunt prinși acolo"

Călin Popescu Tăriceanu nu renunță la pasiunea sa de a lansa acuzații la adresa "statului paralel" și lansează un atac dur la adresa premierului Mihai Tudose afirmând că datorită legăturilor sale cu SRI a avut loc toată criza care a dus la căderea guvernului.

"Nu a fost o confruntare între două grupări din PSD, ci a fost continuarea acestei încercări a statului paralel de a răsturna rezultatul alegerilor din decembrie 2016. Terenul pe care s-a încercat destructurarea guvernării a fost în interiorul PSD. Sistemul se agață cu disperare de orice șansă pentru a-și recâștiga puterea avută în ultimii 10 ani", a declarat Tăriceanu, la Antena3.

Liderul ALDE a adus aminte de studiile făcute de fostul premier la Academia Națională de Informații a SRI, punând pe seama lor relațiile Tudose-SRI.

"Academia Securitatii... multi sunt prinsi acolo. Ceva, ceva stiam, dar cu o anumita naivitate am crezut ca nu a fost vaccinat. Se pare ca cine trece pe acolo nu scapă.

Eu cred că Mihai Tudoise, care are anumite calitati, a cazut in aceasta capcana si a procedat cum puteam sa anticipam. Si-a imaginat ca odata premier fiind si avand la dispozitie anumite parghii de putere isi face propria zona de influenta in partid", a precizat Tăriceanu.



