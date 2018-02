Tăriceanu: Nu spun că în România nu e CORUPȚIE, dar SĂ NU UMFLĂM BALONUL!

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că nu neagă faptul că în România este corupţie, dar nu ”e cazul să umflăm balonul aşa de tare”.

"Să ştiţi că dosarul Microsoft nu e singurul eşec care face să se cutremure DNA. Mi se pare grav ce s-a întâmplat pentru că acolo sunt o serie de nume, oameni oneşti, care cred că au fost acuzaţi pe nedrept. Nu s-au găsit probe acuzatoare şi dosarul a trenat destul de mult, iar oamenii aceia au avut de suferit", a declarat Tăriceanu, citat de Adevărul.

Liderul ALDE a mai afirmat că bilanțul pe care îl prezintă DNA este umflat deoarece majoritatea dosarelor sunt pe abuz în serviciu, o infracțiune care nu e de corupție, ci asimilată corupției.

“Toate aceste abuzuri, precum şi numărul foarte mare de dosare trimise înapoi la procuratură pun sub semnul întrebării în mod serios activitatea acestei instituţii. Chiar şefa DNA spunea acum câteva zile că majoritatea dosarelor sunt pe abuz în serviciu, o infracţiune care nu e de corupţie, dar asimilată corupţiei. De aici, bilanţul umflat. Nu spun că în România nu e corupţie, dar nu ştiu dacă e cazul să umflăm balonul aşa de tare”, a continuat Tăriceanu.

Întrebat dacă Laura Codruța Kovesi ar trebui să demisioneze de la șefia DNA, Tăriceanu a răspuns: ”nu am suficiente date, doar cele pe care le văd în spaţiul public. Nu am calitatea de ministru să fac o analiză amănunţită şi nu mă pot pronunţa. Decizia nu stă sub nicio formă la Parlament".



