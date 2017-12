Tăriceanu se dezlănțuie după ce a fost interceptat de DNA: STATUL PARALEL! Iohannis, o MARIONETĂ! Alegerile din 2014, SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII! (VIDEO)

Călin Popescu Tăriceanu a avut, vineri, o primă reacție în scandalul interceptărilor.

După ce fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a publicat o listă cu zeci de nume care ar fi fost interceptate de procurorii DNA în baza mai multor mandate, în 2014, șeful Senatului ridică semne de întrebare privind procesul electoral.

Totodată, Tăriceanu, s-a dezlănţuit la adresa preşedintelui Klaus Iohannis pe care îl acuză că este doar o marionetă şi că prin atitudinea sa duce la destabilizarea societăţii. Mai mult, acesta îl acuză pe șeful statului că ar fi iniţiatorul statului paralel.

Tăriceanu se dezlănțuie după ce a fost interceptat de DNA: STATUL PARALEL! Iohannis, o MARIONETĂ! Alegerile din 2014, SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII!

„La vremea respectivă eram președinte al Senatului și acest mandat a vizat toată perioada campaniei electorale dinaintea campaniei electorale din 2014. Inteceptarea evident a unuia dintre candidați la procesul electoral duce la suspiciuni și acuzații grave legate de deformarea procesului electoral, pentru căp se creează avantajul unuia din candidați. Aceasta este dovada în plus a ceea ce am spus în plus despre existența statului paralel. Sunt foarte interesat să văd baza legală în care s-au făcut interceptările, pentru că acestea nu se făceau de procuratură și probabil au fost făcute de alte insituții. Aceste instituții aveau dreptul să facă parte din procedura judiciară? De desfășurarea procedurilor judiciare? Din câte știu nu. Nu am fost informat, deși exista obligativitatea. Noi, astăzi, de când s-a instituit funcționarea Comisiei parlamentare pentru anchetarea corectitudinii desfășurării alegerilor, ne gâmndim cu precădere la modul cum s-au făcut alegerile din 2009. Se pune întrebarea dacă și alegerile din 2014 s-au desfășurat corect. Am îndoiala că ele s-au desfășurat corect. Ce dovadă mai clară aveți că se încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor. În România au funcționat acum 13 ani trei actori instituționali care au pervetit buna funcționare a statului de drept: Președintele, procuratura și serviciile. După plecarea lui Băsescu, m-am așteptat de la Iohannis să facă ceva, dar am constatat că lucrurile au continuat. Spre surpriza mea, serviciile au făcut un pas înapoi. În continuare au rămas doi actori, președintele și procuratura. Atâta vreme cât un președinte se bazează pe instituțiile de forță și nu-i pasă de încălcarea grosolană a drepturilor, el este de fapt o marionetă, care este folosită de cei care au creat această ordine strâmbă. Asta este realitatea crudă. Președintele se face că nu vede și nu acceptă nimic. Trebuie trasă o concluzie și președintele are o responsabilitate: face aceeași greașeală pe care a făcut-o și predecesorul său. Am văzut că adoptă același stil ca cel al lui Traian Băsescu. A preluat acele metehne, mai puțin calitățile lui. Președintele nu trebuie să fie actor politic cum spunea Băsescu, el nu trebuie să fie părtinitor, nu trebuie să o divizeze. în România, această fisură a fost adâncită”, a declarat Tăriceanu.

