Traian Băsescu, atac dur la Cătălin Rădulescu: Deputatul mitralieră e un dobitoc (VIDEO)

Fostul preşedinte Traian Băsescu a criticat vehement modificările făcute la conflictul de interese prin legea ANI, dar şi anumite prevederi ce vor să fie introduse în codurile penale prin diverse amendamente susţinute de PSD-ALDE.

"Legea ANI este o mare porcărie. Aici nu avem dubii, modificările la legile ANI sunt o mare porcărie şi trebuie respinse la Curtea Constituţionale", a afirmat Traian Băsescu în emisiunea "Dosar de Politician"

Modificările propuse de către deputatul PSD Cătălin Rădulescu au fost cel mai dur criticate de către fostul preşedinte, acesta numindu-l "dobitoc" pentru amendamentul privind eliminarea probelor video.

"Deocamdată discutăm de amendamente depuse de toţi nebunii, de Rădulescu mitralieră care vrea ca probleme video să nu mai fie video, ăla e un dobitoc. O spun deschis, ăla este un dobitoc", s-a dezlănţuit Traian Băsescu.

