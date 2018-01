Traian Băsescu, atac dur la Liviu Dragnea: "Îi călcam pe cap după ce şi-au schimbat trei Guverne"

Traian Băsescu s-a dezlănţuit într-o emisiune televizată împotriva PSD şi l-a criticat dur pe preşedintele Klaus Iohannis pentru că a acceptat imediat să numească un al treilea premier de la PSD după ce tot ei şi-au dat jos două guverne.

"I-am sugerat preşedintelui să îi dea emoţiile necesare PSD. Nu a luat în considerare ce propuneri am avut eu. Nu ştiu de ce s-a grăbit atât de tare că văd că PSD nu se grăbeşte. Am avut un sentiment de frustrare când am văzut că PNL a mers cu stupizenia de alegeri anticipate. Eu îi jucam în picioare măcar vreo săptămână pe cei de la PSD, măcar îi călcam pe cap după ce şi-au schimbat trei Guverne. Cu să numeşti premier la PSD când nu ai şef la SIE? Îl făceam pe Dragnea afiş şi îi spuneam că nu ai premier până nu am şef la SIE. Ia de aici numele! Cum să te las fără să am director la SIE?

Suntem în 26 astăzi şi dânsul a nominalizat-o pe doamna Vasilica Dăncilă pe data de 16. Avem deja 10 zile şi până pe 29 mai avem zile. Deci nu ştiu de ce s-a grăbit atât de tare", a tunat Băsescu la RTV.

Fostul preşedinte a afirmat că o suspendare a lui Klaus Iohannis nu are nicio şansă de reuşită şi a afirmat că "statul paralel" de care tot vorbesc liderii PSD este de fapt ceea ce se întâmplă în sediul lor din Kiseleff.

"E o reuşită sintagmă jurnalistică, dar nu are cum să existe un stat paralel. Acestă expresie a fost lansată de PSD. Ei o visează. Pentru ei statul înseamnă Kiselleff. Ei fac şi desfac guverne acolo. Ei au substituit instituţiile cu partidul. Partidul e în cele ce sunt, în tot şi în toate ce râd la soare. Au comportament de partid comunist. Dragnea şi ai lui spun că statul e în Kiseleff, iar restul instituţiilor sunt paralele", a afirmat Băsescu.

Nici Carmen Dan nu a scăpat de criticile fostul preşedinte care i-a sugerat ca în loc să ia bastoane pentru jandarmerie să le ia cătuşe, aluzie la incidentul cu un jandarm ce a lovit mai mulţi protestatari.

"Brăţările sunt ieftine. Carmen Dan e preocupată să ia bastoane pentru jandarmi. Eu îi transmit să ia brăţări", a încheiat Băsescu.