Traian Băsescu: Nu poţi face referendum pe legile justiţiei sau pe codurile penale (VIDEO)

Fostul preşedinte Traian Băsescu a intervenit telefonic în cadrul emisiunii "Dosar de Politician" şi a comentat subiectul emisiunii, arătând faptul că Iohannis nici dacă ar vrea nu ar putea supune la vot într-un scrutin temele controversate ale momentului: legile justiţiei şi modificările la codurile penale.

"Cred că între timp trece de la entuziasmul stradal la realismul funcţiei. Nu ai cum să supui referendumului legile justiţiei. Ce articol din codul penal să îl supui referendumului, ce principiul din legile de funcţionare a justiţiei să le supui referendumului? Sunt lucruri care se pot şi care nu se pot adresa referendumului.

Cred că între timp domnul preşedinte a înţeles că legile justiţiei sunt o chestiune care ţin de voinţă politică, a unei majorităţi, a unei analize a unei curţi constituţionale, a reacţiei unui preşedinte care trimite înapoi sau la Curtea Constituţională o lege. Nu sunt temă de referendum, nu pot fi judecate. Cum pui un cod penal la referendum? La un referendum poţi pune o întrebare, două-trei, dar nu poţi pune 3.000 de articole cât are un cod penal, e şi interzis de altfel chiar de Constituţie să supui legi la referendum, poţi supune principii", a afirmat Traian Băsescu.

Traian Băsescu: Nu poţi face referendum pe legile justiţiei sau pe codurile penale

