Traian Băsescu: "Să îmi anuleze mandatul meu că mai candidez odată". Cum răspunde acuzațiilor din comisia specială privind alegerile din 2009 (VIDEO)

Comisia parlamentară specială de anchetă pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor prezidenţiale din 2009 s-a reunit marţi într-o şedinţă în care a fost analizat raportul final pe această temă.

Parlamentarii din comisie au decretat că "amploarea acţiunilor a fost de natură de a schimba rezultatul alegerilor" și vorbesc despre comiterea de posibile infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat , fals intelectual, uz de fals sau abuz în serviciu.

"Președintele României - Traian Băsescu, împreună cu primul ministru al Guvernului - Emil Boc și cu ceilalți membri ai Guvernului României: Vasile Blaga, Gabriel Sandu, Gheorghe Pogea, Elena Gabriela Udrea, Radu Mircea Berceanu, Cătălin Marian Predoiu, Adriean Videanu și Sorina Luminița Plăcintă, s-au asociat în vederea comiterii de infracțiuni care să aibă drept consecință favorizarea comiterii de infracțiuni electorale, cu scopul de a-l avantaja pe candidatul Traian Băsescu", se arată în raportul comisiei parlamentare.

Într-o intervenție telefonică pentru B1TV, Traian Băsescu a respins toate afirmațiile comisiei de anchetă și a cerut ironic acesteia să îi anuleze mandatul că va mai candida odată.

"De infracțiuni știu că infractorii ăstia din PSD sunt în stare să vorbească. Dar care sunt infracțiunile prin care oameni ai instituției prezidențiale au fraudat alegerile? Nu trebuiau să voteze sau ce trebuiau să facă? (...)

Ce să zic de asememea gogomănii? Atunci punem cap de grup infracționar pe toată conducerea PSD pentru că condamnatul Voiculescu a pus la dispoziție campaniei lui Geoană toate mijloacele mass-media și nu a influențat alegerile. Condamnatul Vîntu a pus tot trustul Realitatea la dispoziția lui Geoană și nu a influențat alegerile, iar Patriciu a pus și el toate mijloacele de presă pe care le avea și nu a influențat alegerile.

Eu îi recomandat doamnei (nr. Oana Florea, președintele comisiei) să tragă o concluzie, și anume să îl facem pe Mircea Geoană președinte, să anuleze mandatul meu, că mai candidez odată", a afirmat Traian Băsescu.

