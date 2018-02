Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat: ”o TRĂDARE de țară, un proiect fascist, o prostie”. Cum criticau PSD și ALDE în 2016 măsura pe care o laudă acum (VIDEO)

România este în haos de la implementarea de către PSD și ALDE a ”revoluției fiscale”. În ciuda declarațiilor liniștitoare ale membrilor celor două partide, tot mai mulți români susțin că salariile lor au scăzut după trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Liderii politici se încăpățânează, însă, să laude efectele benefice ale măsurii.

În 2016, Gabriel Biriș demisiona din funcția de secretar de stat la Ministerul de Finanțe în urma unui scandal. El inițiase atunci un proiect de Ordonanță de Urgență care prevedea fix transferul contribuțiilor de la angajator la angajat.

Atunci, PSD și ALDE tunau și fulgerau împotriva acestei măsuri. O catalogau drept bazaconie, trădare de țară, un rău făcut românilor, proiect fascist, o prostie, o decizie jignitoare față de români.

În 2017 și 2018, însă, ideea li se pare una excelentă social-democraților și colegilor lor din ALDE...

Sursa Video: PNL

