Tudor Chirilă: Dragnea și PSD au reușit performanța de a reduce la zero semnificația și conținutul funcției de prim-ministru în România

Cu o zi înainte de protestele de amploare care sunt anunțate în Capitală, Tudor Chirilă a publicat pe Facebook un mesaj în care îi îndeamnă pe români să iasă în stradă pentru a da un semnal că nu mai acceptă ”o lume în care valoarea să nu mai conteze absolut deloc”.

El susține că oamenii sunt supărați pe bună dreptate pentru faptul că președintele Iohannis a acceptat propunerea PSD de premier, în persoana Vioricăi Dăncilă, dar precizează că nu are așteptări de la șeful statului și nici nu crede că protestatarii au nevoie de un ”tătuc” care să le confirme așteptările.

„Mâine oamenii ies în stradă împotriva modificării legilor justiției și a celor de la codul de procedură penală care dacă trec așa cum au fost votate în Parlament vor transforma România în Disneylandul corupților. Mâine lumea iese în stradă pentru justiție și împotriva corupției. E bine să ne amintim asta pentru că în ultimele zile discuția s-a învârtit în jurul numirii noului prim-ministru. Lumea e supărată pe Iohannis (pe bună dreptate) că a numit o incompetentă crasă ca prim-ministru, într-un mod placid, fără niciun fel de opoziție, fără să vocifereze pro meritocrație. Oamenii se simt abandonați de președintele despre care sperau/speră că împărtășește cu ei cauza protestelor din ultimul an. Am văzut multe reacții furioase pe facebook și multă lume dezamăgită și gata să se predea lehamitei generate de lipsa de minimă opoziție a lui Iohannis. Pe mine mă mai întreabă lumea pe aicea ce cred despre toată chestia asta. Nu vreau să intru în multe detalii, dar iată câteva idei. Cred că Dragnea și PSD au reușit performanța de a reduce la zero semnificația și conținutul funcției de prim-ministru în România. Arhetipul incompetenței este deja marcă înregistrată a PSD. Cred că e important să ne gândim că vom avea o țară în care nu va mai conta dacă copiii noștri vor căuta excelența, dacă vor vrea să învețe ca să urce treaptă după treaptă în diverse ierarhii profesionale. Cred că mâine mai ales pentru asta lumea trebuie să iasă în stradă: ca să dea un semnal clar (mai ales prin număr) că nu este dispusă să accepte o lume în care valoarea să nu mai conteze absolut deloc. În condițiile date însuși Ministerul Educației ar trebui desființat. Nu prea mai are vreun rost. Despre Iohannis, dincolo de faptul că putea comenta virulent propunerea PSD-ului, nu cred că putea sau era bine să facă altceva. Era evident că a doua numire ar fi urmărit aceleași obiective, adică obediența față de Dragnea, plus că de-abia așteptau să-l suspende. Și cred că nu trebuie multă imaginație ca să înțelegem cam ce ar fi putut să facă președintele interimar într-o lună de zile. Eu însă nu am o problemă prea mare cu Iohannis, dacă e sau nu de partea protestelor, pentru că - am mai spus-o - nu văd de ce avem nevoie de un “tătuc” care să ne confirme așteptările. Nu mă poate dezamăgi faptul că Iohannis ar abandona cauza statului de drept. Nu am așteptări. De treizeci de ani știm bine că cetățenii României sunt singuri în fața politicienilor, știm sigur că nicodată nu s-a urmărit decât agenda de furăciune a clanurilor politice care și-au dat mâna mereu în subteran, departe de ochii noștri. Nu văd de ce trebuie să-l transformăm pe președinte într-un tată care să ne dea voie sau să ne sprijine să ne căutăm destinul într-un altfel de țară (chiar dacă ar trebui s-o facă). L-am criticat mereu în repetate rânduri pe Iohannis, poate că e preocupat de tot felul de calcule sau mai vrea un mandat, dar cred că nu avea ce face iar noi tre’ să ne vedem de treabă, nu să fim dezamăgiți. Plus că nu ne-a dat chiar așa multe motive să-l bănuim de blat cu corupții. Să nu uităm că s-a dus peste ei la guvern în februarie anul trecut și că postacii de seviciu îi numeau pe cei din stradă “iohaniști”. Eu cred că nu avem nevoie de nimeni ca să vociferăm nemulțumirile noastre și cred că lumea trebuie să fie mai solidară ca oricând împotriva unui clan mafiot de proporții care confiscă țara asta. Adică încerc să fac un apel la solidaritate și nu la tot felul de scenarii sau energie cheltuită în direcții aiurea. Să repetăm: Suntem singuri. Suntem singuri. Suntem singuri. Și mâine ieșim în stradă împotriva corupției, pentru justiție și împotriva incompetenței. Pentru că nu e vorba doar de niște inteligenți care sunt corupți, ci, mai grav, despre niște incompetenți care sunt corupți și care nu mai știu ce să facă ( vezi Codul fiscal ) ca să salveze aparențele unei guvernări dezastruoase și să umple golurile financiare pe care le lasă promisiunile lor electorale neacoperite.

PS. Și mai cred că ar fi bine ca lumea să nu-și creeze mari așteptări de la acest protest pentru că e evident că frica lor de pușcărie e mai mare decât frica lor de oamenii din stradă. Numai să nu uităm că apa roade stânca în timp și că tot apa e puternică în cantități mari”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.