Tudose: Am tot respectul pentru Regele Mihai, dar a da drepturi urmașilor unui fost șef de stat... Iertați-mă, dar mai avem foști șefi de stat care mai au urmași în viață

Mihai Tudose a explicat de ce Guvernul va da aviz negativ pe proiectul de lege privind Statutul Casei Regale. Premierul a insistat că România este o republică, nu o monarhie, și a dat de înțeles că nu i se pare normal ca statul să dea drepturi urmașilor Regelui Mihai, de vreme ce și alți foști de stat mai au urmași în viață, care, însă, nu vor primi nimic doar pentru că au această calitate.

"Cu tot respectul pentru Regele Mihai, pentru ce a reprezentat in istorie, pentru tot ce a fost pana la moarte, fost sef de stat. De aici pana la a da drepturi urmasilor unui fost sef de stat, iertati-ma dar mai avem fosti sefi de stat care mai au urmasi in viata. In conditiile in care familiei regale, casei regale, cu ghilimele sau fara...Nu suntem monarhie! Romania constitutionala este Republica. Noi am recunoscut anumite merite ca sef de stat Regelui Mihai. Sa ma apuc acuma sa recunosc ca exista nu stiu ce coroana pe aici, iertati-ma, dar nu prea imi vine. (...) Casa Regala este o fundatie. Domniile lor doresc ca aceasta fundatie sa capete statutul de fundatie de interes national, cu asta sunt de acord. Si Camera de Comert si Industie a Romaniei este o fundatie de interes national.", a declarat Mihai Tudose, la RTV, citat de stiripesurse.ro.

Citește și: Tudose, despre evaluarea lui Kovesi: Pe principiul ce nu ştii, e mai bine câteodată...Andra, scandalul anului! Documentul bombă a fost făcut public Logică de PSD-ist. Deputatul ”Mitralieră” nu e de acord cu unele modificări la Codurile penale pe care chiar el le-a propus

Premierul consideră că nici Palatul Elisabeta nu ar trebui să rămână în posesia urmaşilor Regelui Mihai: "Nu! De ce sa ramana in posesia familiei regale? Pot sa il inchirieze daca doresc. (...) Eu am vorbit la Regia Autonoma a Protocolului de Stat care este detionatorul sau prin intermediul careia staul detine imobilul sa le faca o oferta de chirie. Daca tot le trebuie imobilul, sa plateasca. El este proprietate nationala".