Tudose îl laudă pe șeful Serviciului Omoruri, cel care a criticat dur modificările PSD la Codurile Penale

Mihai Tudose a anunţat că i-a cerut şefului Poliției Române, Bogdan Despescu, să îi prezinte în maxim o săptămână măsurile luate pentru remedierea situaţiei, după cazul polițistului-pedofil.

Premierul a ținut să precizeze că nu a refuzat propunerea lui Carmen Dan de demitere a lui Despescu pentru că ar avea vreo relație de prietenie cu acesta. El a prezentat la Antena 3 argumentele pentru care, însă, a decis să amâne luarea unei decizii în cazul lui Bogdan Despescu:

”Am solicitat, de luni dimineață raportul oficial, care mi-a fost dat azi de dimineață. Lucrurile sunt complicate. I-am solicitat domnului Despescu ca, în maxim o săptămână, să vină cu două rapoarte: să prezinte vinovații, începând cu colegii care nu l-au recunoscut pe făptuitor, și până la șefii ierarhici. Ăștia trebuiau primii dați afară. Nu am zis că refuz demiterea șefului Poliției, dar, hai, întâi să vedem cu ce vine.

Nu poți să-l acuzi pe șeful poliției că la secția nu știu care un agent are nu știu ce dosar care a fost ținut sub preș de colegii lui. I-am cerut ca cei care au știut să se ducă pe la niște procurori. Nu sunt prieten cu Despescu, e de pe vremea lui Cioloș. După un an și ceva trebuia să știe și el ceva. L-am întrebat dacă a picat cineva acele teste. Nu le-a picat nimeni. O să fac publică ancheta făcută de șeful Poliției Române. Dacă șeful Poliției spune că nu a fost informat, poate cei de la secția de poliție nu au spus nimic și ei trebuie deferiți justiției. Dacă a fost informat, se duce cu ei. Mi-a spus că nu știa de cazul din 2016”.

Dacă în privința lui Despescu situația este pentru moment incertă, lucrurile par să se fi lămurit în cazul lui Radu Gavriș, șeful Serviciului Omoruri, cel care a criticat dur propunerile PSD la Codurile penale și în cazul căruia Carmen Dan ceruse demiterea. Gavriș a fost lăudat de premier.

”Demiterea șefului de la Omoruri nu mi se pare potrivită. Omul nu are AN-uri (n.r. cazuri cu autor neidentificat). De ce nu a plecat consilierul ministrului, care a fost șapte ani coleg de tură cu făptuitorul?”, a adăugat Tudose, referindu-se la Vali Riciu.

Despre teleormăneanul Riciu, fost lider sindical ce a lucrat chiar la Brigada Poliției Rutiere, b1.ro a prezentat mai multe informații AICI și AICI.