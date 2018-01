UDMR îi ţine în şah pe liderii PSD-ALDE: Cum se poziţionează maghiarii la votul pe noul guvern (VIDEO)

UPDATE: Informaţia iniţială oferită de Antena 3 nu se confirmă. UDMR ar urma să decidă asupra felului în care va vota în Parlament doar abia după consultările care urmează să aibă loc cu puţin înainte de începerea plenului, conform Hotnews.

Între timp, PNL a anunţat o întâlnire de urgenţă cu UDMR şi minorităţi pentru a încerca să îi convingă să nu voteze noul guvern Viorica Dăncilă.

UDMR îi ţine în şah pe liderii PSD-ALDE: Cum se poziţionează maghiarii la votul pe noul guvern

